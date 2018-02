Netflix maakt realityserie met opruimgoeroe Marie Kondo

Kondo, die in haar boek schrijft over hoe je je leven georganiseerd kunt houden (ook wel de KonMari-methode genoemd), begeleidt in acht afleveringen personen die wat hulp kunnen gebruiken op dit gebied.

"Marie heeft een indrukwekkende, wereldwijde beweging opgezet, die personen dankzij haar boek heeft helpen ontwikkelen", zegt producent Gail Berman tegen The Hollywood Reporter. "We vinden het geweldig om dit met haar en Netflix en de wereld te kunnen delen."

De Japanse Kondo schreef inmiddels vier boeken over opruimen en verkocht hier ruim 8,5 miljoen exemplaren van. De boeken werden vertaald in onder meer het Koreaans, Nederlands, Frans en Duits. Haar debuut uit 2011 werd uitgebracht in meer dan dertig landen.