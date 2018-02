Eerste stand-upshow van Chris Rock in tien jaar vanaf Valentijnsdag te zien

Chris Rock: Tamborine gaat over hedendaagse kwesties, zoals relaties, ras en maatschappij, meldt Variety dinsdag. De show werd geregisseerd door komiek Bo Burnham en is gefilmd in New York's Brooklyn Academy of Music (BAM).

De Amerikaan krijgt 40 miljoen dollar (ruim 36 miljoen euro) voor zijn shows. Dat is het hoogste bedrag ooit betaald voor een stand-upkomiek, meldt The Hollywood Reporter. Komiek, acteur en regisseur Rock deed sinds 2008 geen stand-up meer. De eerste voorstelling werd opgenomen in 2017. Wanneer de tweede show uitkomt, is niet bekend.

Volgens The Hollywoord Reporter is de afspraak tussen Rock en Netflix een klap voor HBO, waar de komiek zijn laatste paar voorstellingen voor maakte. Voor Netflix maakte Rock eerder A Very Murray Christmas, een eenmalig kerstprogramma met acteur Bill Murray.