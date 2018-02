Wilfred Genee denkt dat 'Johan Derksen-talentenjacht' geen doorgang krijgt

De presentator zegt tegen BNR Nieuwsradio dat Derksen "onvervangbaar" lijkt te zijn, meldt de Telegraaf.

"Mensen met een mening zijn schaars. Het niveau van de aanmeldingen viel dusdanig tegen dat ik dacht: 'Het is hartstikke moeilijk'. De kans is dus groot dat we het niet gaan doen."

Genee had niet verwacht dat het aantal goede aanmeldingen schaars zou zijn. Het programma was verzonnen voor mensen die zowel grappig zijn als goed over voetbal kunnen praten. "Die blijken er toch veel minder te zijn dan je denkt."

De talentenjacht is bedacht door Genee. Eerder liet Derksen weten in een interview dat hij twijfelt of hij wil terugkeren bij Voetbal Inside.