Seizoen vijf van serie Jeuk vanaf maart op televisie

In Jeuk spelen Thomas Acda en Peter Heerschop een uitvergrote versie van zichzelf: in de meeste scènes improviseren de cabaretiers er flink op los. In de vijfde reeks passeren onder meer vreemdgaan op een kinderfeestje, collecteren tijdens een begrafenis en groot geschapen ex-vriendjes de revue.

Onder meer Diederik Ebbinge, Simon Keizer en Kees Tol zullen in bijrollen te zien zijn. Het is de laatste productie die regisseur Job Gosschalk afmaakte voordat hij begin november bekendmaakte al zijn werkzaamheden neer te leggen vanwege diverse klachten over seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Het politieonderzoek hiernaar is nog in volle gang; de politie Amsterdam noch het Openbaar Ministerie willen verdere mededelingen doen over de stand van zaken.

De serie Jeuk was grotendeels af toen Gosschalk zijn bekentenis deed. De laatste aflevering is gemaakt door Elzelien Peters, met wie Gosschalk de reeks regisseerde. Andere projecten waar Gosschalk nog aan werkte, zoals de All you need is love-film, zijn door anderen overgenomen. Het is nog onduidelijk of Jeuk een zesde seizoen krijgt.