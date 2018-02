'Jerry Seinfeld stal concept Comedians in Cars Getting Coffee'

Charles zegt dat hij in 2002 het idee voor de show bij Seinfeld presenteerde. Die hield toen de boot nog af. In 2011 kreeg Charles een telefoontje om een pilot op te nemen, waarbij Seinfeld achter het stuur zat. Net zoals in de huidige serie.

Volgens rechtbankdocumenten in het bezit van TMZ, waren Seinfeld en zijn team razend enthousiast en maakten ze productie-en marketingplannen. Toen Charles zijn eigendomsbelang claimde, en daar ook betaald voor wilde krijgen, bekoelde de relatie. De regisseur werd gedumpt door Seinfeld, die de show zonder hem maakte.

In 2012 was Comedians In Cars Getting Coffee voor het eerst op televisie te zien, toen nog op het Sony Crackle-platform. Sinds januari 2017 zendt Netflix de show uit.

'Krankzinnig'

Volgens Seinfelds advocaat Orin Snyder is de rechtszaak "krankzinnig". "Jerry heeft dit programma zelf gecreëerd en nu het een succes is, komt meneer Charles ineens verhaal halen, omdat hij geld ruikt. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat zijn zaak nergens toe zal leiden."

Charles wil genoemd worden in de aftiteling als bedenker van de show en zoekt financiële compensatie. In 2002 regisseerde hij de documentaire Comedian, waarbij de focus op Seinfeld lag.