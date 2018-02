Wie is de Mol?-terugblik: Jeroen Kijk in de Vegte zit in een Stine-tunnel

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de zesde aflevering.

"Wat een kunstwerk was het weer", zegt oud-deelnemer Jeroen Kijk in de Vegte. De radio2-dj deed vorig jaar mee met het spelprogramma en moest Wie is de Mol? in de vijfde uitzending verlaten. "Ik wil echt nog een keer zeggen hoe knap het wordt gemaakt en hoe fantastisch ook hoe de muziek wordt uitgezocht en hoe dat altijd klopt."

Kijk in de Vegte herinnert zich de eerste keer dat hij een aflevering zag waar hij zelf in zat. "Dan zit je op zo'n krukje en je hoort verder niks, behalve wat omgevingsgeluiden. Maar op het moment dat daar zo'n muziekje onder gezet wordt, is het een heel ander verhaal. Je rent door een bos en hoort verder niks, behalve de takken die breken onder je voeten. Maar met die muziek erbij is het ineens alsof je in een thriller zit."

De dj is naar eigen zeggen een "gezelligheidskijker". "Ik heb vorige week gekeken met Diederik Jekel gekeken met blikjes bier en een zak chips en hij kan heel analytisch kijken." De zesde aflevering van dit seizoen heeft zijn vermoeden wie de mol is niet gewijzigd.

Wat viel het meest op?

"Ik heb weinig mol-acties gezien of momenten waarop gemold had kunnen worden. Ik merk wel dat mensen in mijn omgeving heel erg op Simone zitten en ik heb het idee dat Simone heel erg verdacht gemaakt wordt in de aflevering van gisteren. Ik zit heel erg in een Stine-tunnel vanaf dag 1 en ik had het idee dat Stine een beetje uit de wind gehouden werd. Aan de andere kant is er in ieder seizoen een aflevering waarin iedereen doorgaat, maar wel toevallig dat Simone als enige het scherm krijgt en dan toch door mag."

Wie is de Mol?

"Stine. Ik heb in het begin alle kandidaten gegoogled en zij heeft een heel levenswerk geschreven over leugenaars en vervalsers. Ik vind al vanaf aflevering 1 dat ze heel erg een rolletje speelt. Heel veel mensen staan er onbevangen in en dat gevoel heb ik bij haar niet. Ze komt ook op geen enkel moment echt gesppannen over, maar ik zit natuurlijk in mijn tunnel, dus ik grijp alles aan om mijn gelijk te halen. Zul je toch zien dat het straks alsnog Simone is."

Wie speelt er vals spel?

"Ik vind Olcay echt fantastisch. Gisteren ook weer met die bordjes en dat ze dan bewust foute antwoorden geeft. Dat vind ik zo knap dat je zo kunt spelen. Ik zou dat nooit gekund hebben. Als ik haar zie spelen, denk ik: ik deed maar wat en jij weet gewoon echt waar je mee bezig bent. Ik denk dat ze met die foute antwoorden gewoon Simone wilde testen en dat vind ik zo geniaal. En ze is ook zo geniaal."

Wie is er te eerlijk?

"Jan. Ik vond hem al heel leuk, maar dat wordt nog eens extra versterkt door hem in Wie is de mol? te zien. Hij is gewoon een sportman. Je geeft hem een opdracht en die gaat hij vervolgens zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Ik heb het idee dat hij ook niet heel erg nadenkt over hoe hij het spel kan winnen, maar per opdracht zie je hem heel fantiek die opdracht aanpakken en dat uitvoeren. Een echte kandidaat."

Geen mol?

"O, nee. Totaal niet. Het zou kunnen dat het allemaal nep is. Er moet straks iemand opstaan die zegt: ik was het. Maar als dat Jan zou zijn zou ik dat heel grappig vinden, maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Ruben, zegt mijn gevoel. Hij speelt meer zoals ik, hij doet ook maar gewoon wat. Ik wilde Jan zeggen, maar ik zie hem wel in de finale komen en dan wint Simone."

Hij heeft wel twee jokers

"Ja, die heeft hij natuurlijk nog. Dat was ook briljant trouwens, dat Olcay ineens een vrijstelling uit haar kontzak haalde. Dan moet ik mijn theorie over wie eruit moet toch omdraaien. Misschien dat Olcay wel heel erg op Simone zit en daarom eruit vliegt. Omdat Simone natuurlijk helemaal niet de mol is. Ik zie gewoon heel erg Jan in de finale."