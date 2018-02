RTL Late Night hervindt plaats in kijkcijfer-top 10

Daarmee kreeg de talkshow van Humberto Tan een vermelding in de top 10 met kijkcijfers. Hiermee versloeg Tan zelfs concurrent Eva Jinek.

De show van Tan ligt al een tijdje onder vuur vanwege de dalende belangstelling. In september viel Late Night met 392.000 kijkers zelfs uit de lijst van 25 best bekeken programma's van de dag.

De 52-jarige Tan zei eerder in gesprek met Panorama dat "opgeven geen optie is" in de strijd om kijkers te vergaren. "Ook al wankel je. Natuurlijk, je hebt geen garantie dat je uiteindelijk wint. Helemaal niet zelfs. Maar je moet wel blijven staan, doorgaan en proberen om jezelf te verbeteren."

Openingsceremonie

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea is vrijdagmiddag bekeken door 1,3 miljoen mensen. Dit aantal is opvallend omdat de ceremonie midden op de dag plaatsvond. Op sociale media stelden veel mensen dat de opening weinig spectaculair was.

Een andere opvallende vermelding in de top 10 is de VARA-quiz 2 voor 12. Het spelletjesprogramma, gepresenteerd door Astrid Joosten, trok vrijdag ruim 1 miljoen kijkers.