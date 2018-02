Loek 'Lieve Mona' Kessels zag brievenrubriek als troost

Dat vertelt de schrijfster in gesprek met Het Parool, naar aanleiding van de verschijning van haar autobiografie Een kusje op je ziel. Hierin vertelt Kessels over het alcoholisme van haar moeder, actrice Leonie Reiman.

Voor haar rubriek ontving zij ook veel brieven van kinderen en partners van alcoholisten. "Ik denk wel dertig procent van alle brieven. Ze kwamen vaak eerst met klachten over eenzaamheid of gevoelens van minderwaardigheid. Dan wist ik het al. Ik kon gewoon ruiken: dit is iemand die leeft met een alcoholist."

Voor haar werkte dit als troost. "Ik kwam erachter dat meer mensen eenzaam waren en aan zichzelf twijfelden. Dat hielp", aldus Kessels.

800 per week

De voormalig rubriekschrijfster vertelt dat ze aan het begin ongeveer twintig brieven per week ontving. "Ik antwoordde iedereen zelf, want ik wilde geen gluurdersrubriek maken. Iedereen die een postzegel bijsloot, kreeg antwoord."

Later kwamen er wekelijks veel meer brieven binnen: zo'n zes- tot achthonderd. "Noodgedwongen gingen we ertoe over bepaalde gevallen met codestencils te beantwoorden. Bijvoorbeeld vrouwen die wilden scheiden en geen idee hadden hoe ze dat moesten aanpakken."

"Daar waren er zoveel van dat de meisjes van Story een vast briefje konden sturen." Kinderen en partners van alcoholisten bleef Kessels zelf schrijven. "Vaak meerdere keren. Van sommigen krijg ik nog steeds weleens post."