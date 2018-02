YouTube schakelt advertenties uit op kanaal omstreden vlogger Logan Paul

De videodienst maakt vrijdag bekend dat gezien "zijn recente gedragspatronen" de advertenties tijdelijk worden uitgeschakeld.

Dat heeft als gevolg dat Paul de komende tijd geen inkomsten genereert uit zijn YouTube-kanaal. Naar schatting verdient de vlogger zo'n 1,2 miljoen dollar per maand dankzij zijn YouTube-kanaal.

Eerder werd al bekend dat de dienst het kanaal van de vlogger uit een speciaal programma haalde voor adverteerders, waar alleen topvideo's die voldoen aan hoge eisen welkom zijn. Ook heeft YouTube projecten stopgezet waarvoor het met de Amerikaanse vlogger samenwerkte.

Zelfmoordbos

Eind vorig jaar plaatste Paul een video waarin hij met vrienden het Aokigahara-bos in Japan bezocht. Dat bos is berucht om het aantal zelfmoorden dat daar wordt gepleegd. Toen Paul en zijn vrienden het levenloze lichaam van een man tegenkwamen, reageerden ze geschrokken en maakten ze er grappen over.

Dat was in een video op YouTube te zien. Omdat Logan Paul een populaire YouTuber met ruim vijftien miljoen abonnees is, werd het filmpje vaak bekeken voordat Paul hem zelf verwijderde. Dat deed hij na veel kritiek.