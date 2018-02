Advertentieverkoop rondom Olympische Spelen zorgt voor record bij NBC

Dat schrijft de omroep in een statement.

Live-sportevenementen zijn voor adverteerders aantrekkelijk in Amerika, omdat de zenders ervoor zorgen dat televisiekijkers voor hun beeldbuis blijven zitten. Terugkijken via internet is minder geschikt voor adverteerders, omdat de kijker de advertenties dan af zet.

2.400 uur

De NBC produceert meer dan 2.400 uur verslaggeving in achttien dagen over de wedstrijden in Pyeongchang, Zuid-Korea.