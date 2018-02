Autisme is geen drempel voor Filemon Wesselink

"Het heeft wel zijn weerslag op mijn dagelijks leven, maar het is geen drempel voor me", zegt de 38-jarige presentator in een interview met VPRO Gids.

Volgens Wesselink is de diagnose autisme relatief: "Tussen niet autistisch en heel erg autistisch zitten allerlei grijswaarden. Een ontstoken verstandskies of een ingegroeide teennagel heb je of heb je niet, de term autisme is meer afhankelijk van waar psychiaters de grens leggen."

Gradaties

In Het is hier autistisch wil Wesselink laten zien hoeveel mensen er met verschillende autismegradaties leven, welke doelen ze nastreven en welke hindernissen ze moeten nemen.

Dat hij de serie, die vorige maand begon, ook heeft gebruikt om over zijn eigen autisme te praten werd door zijn directe omgeving met enige scepsis ontvangen.

"Een docent op de school van mijn kinderen zei: 'moet je dat nou wel doen, zullen je kinderen daar niet op aangesproken worden?’ (…) Veel mensen hebben het gevoel dat er een taboe op rust. Als iemand, die ook nog eens bekend is, in het openbaar verkondigt dat hij autisme heeft, dan is dat voor hen natuurlijk een steun in de rug."