Dagelijkse talentenjacht vervangt Utopia op SBS6

In het dagelijkse programma op SBS6 worden acht artiesten in één woning geplaatst. "Het grote verschil ten opzichte van andere talentenjachten is dat House of Talent begint bij de stárt van een carrière: promotie doen, optreden, werken met managers en producers", aldus platenbaas Tony van de Berkt in AD. Hij is als een van de managers verbonden aan het programma.

De artiesten komen iedere zes weken met een nieuw nummer waarna een eliminatieronde volgt. Degene die dan afvalt, maakt plaats voor een nieuwe artiest. De bedoeling is dat de deelnemers in allerlei verschillende genres werkzaam zijn. "Het gaat ons niet alleen maar om nieuw talent. Ook artiesten die een eerdere succesvolle carrière nieuw leven willen inblazen, kunnen zich aanmelden. Er zijn geen leeftijdsgrenzen."

Van de Berkt, die met artiesten als André Hazes, Alain Clark en Miss Montreal werkt, denkt dat SBS met House of Talent iets unieks laat zien. "We hebben wel een wereldprimeur ja. Daar zijn ze gek op bij Talpa", zegt hij met een lach. Het programma heeft bij de start geen einddatum. "Ik kan me voorstellen dat we het blijven maken zolang mensen het leuk vinden."