Geen maatregelen RTL na 'ongepaste' grap Voetbal Inside

Van der Gijp verkleedde zich vrijdag als vrouw en stelde voortaan door het leven te gaan als 'Renate'. Derksen verklaarde op zijn beurt transgenders vreemd te vinden. Zij deden hun act naar aanleiding van de Belgische VTM-journalist Bo van Spilbeeck, die vanaf vorige week door het leven gaat als vrouw. De vertoning riep veel negatieve reacties op, onder meer van sociale organisaties en politieke partijen.

"Het programma geeft een podium aan uitgesproken, persoonlijke meningen over voetbal, sport en inmiddels ook het gesprek van de dag. Die ruimte krijgen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp van RTL, maar dat betekent niet dat we het altijd eens hoeven te zijn en het is zeker ook geen vrijbrief om individuen en/of groepen belachelijk te maken", staat in een statement van RTL.

"We zien dat de meningen over de uitzending verdeeld zijn. En dat is ook het mooie in Nederland, dat je met respect voor de ander hartstochtelijk van mening kan en mag verschillen. De kritiek dat de gesprekken aan tafel op dit moment niet altijd bijdragen aan een opbouwende discussie, deelt RTL. Dat is een reden om de discussie aan te gaan met Wilfred, René en Johan."

Grens

RTL noemt vrijheid van meningsuiting belangrijk en vindt ook dat dat een plek moet hebben op de Nederlandse televisie.

"Ondanks het feit dat de grappen en meningen in VI soms ongenuanceerd en controversieel zijn, vinden we dat het programma een plek heeft bij RTL. Samen met de makers, is het de taak van RTL om de grens tussen het vrije woord en respectvol omgaan met anderen te bewaken."

Sponsoren

Toto en Gillette, twee van de drie sponsoren van het programma nemen nadrukkelijk afstand van de grap.

"We vonden het optreden van Van der Gijp ronduit smakeloos en we nemen met klem afstand van alle kwetsende grappen", stelt een woordvoerder van Toto. "We snappen ook niet wat dit met voetbal te maken heeft. Wij zijn sponsor van het programma, omdat het over sport gaat. Dit is ook de mededeling die wij aan RTL hebben overgebracht vandaag."

Gillette laat maandag in een verklaring weten "geen enkele boodschap in het programma te ondersteunen die mensen kwetst vanwege hun huidskleur, hun geslacht of hun seksuele oriëntatie. We wachten daarom het gesprek af dat RTL met de makers heeft."

Gijp

In de uitzending van maandagavond reageerden Van der Gijp en Derksen op de ophef rondom hun persoon. "Er is mij gevraagd om te zeggen dat ik niks tegen homo’s, transgenders of lesbiennes heb. Nou, ik heb inderdaad niks tegen homo’s, transgenders en lesbiennes. Het zal mij een zorg zijn wat ze doen. Onze kijkers weten heel goed wanneer het een grap is en ze zijn niet volslagen idioot. De kijkers zijn slimmer dan wij met elkaar denken. Ze kunnen zelf bepalen wat ze ermee doen", begint Van der Gijp.



De analist blijft achter zijn actie staan en kijkt zelfs al verder naar het einde van zijn contract bij RTL. "We zijn helemaal doorgeslagen in dit land. We zijn helemaal de weg kwijt. Ik heb nog drie maanden contract en wij maken er met zijn drieën geen punt van dat we gaan stoppen. Wat moeten wij met dat gezeik aan onze kop?"

Derksen

Derksen gaf daarna zijn mening op het naderen van het einde van het contract. "Het mooiste afscheid zou zijn als we gewoon van de buis gehaald zouden worden."

Ook over het uithalen van een grap, zoals Van der Gijp vrijdag deed, wilde de 69-jarige Derksen nog wat dingen kwijt. "Nederland is aan het verzuren en wij worden achtervolgd door mensen met selectieve verontwaardiging. Ze kijken ons programma niet omdat ze het interessant vinden, maar omdat ze ons 'op een uitspraakje willen betrappen'. Ik respecteer ieders mening en laten ze mijn mening dan ook respecteren. Het gaat mij te ver als ik ergens geen grapje meer over mag maken. Daarvoor kom ik niet uit Drenthe rijden."