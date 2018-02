Twee sponsoren Voetbal Inside vinden transgendergrap 'smakeloos'

"We vonden het optreden van Van der Gijp ronduit smakeloos en we nemen met klem afstand van alle kwetsende grappen", stelt een woordvoerder van Toto. "We snappen ook niet wat dit met voetbal te maken heeft. Wij zijn sponsor van het programma, omdat het over sport gaat. Dit is ook de mededeling die wij aan RTL hebben overgebracht vandaag."

Gillette laat maandag in een verklaring weten "geen enkele boodschap in het programma te ondersteunen die mensen kwetst vanwege hun huidskleur, hun geslacht of hun seksuele oriëntatie. We wachten daarom het gesprek af dat RTL met de makers heeft."

Volgens Gillette vindt dit gesprek maandagmiddag plaats. Derksen liet al weten niets van zijn woorden terug te nemen.

Toto stelt met klem niet over de inhoud van het programma te gaan. "Maar we kunnen wel ons standpunt overbrengen. En daar zagen we nu ook aanleiding voor. We gaan ervan uit dat RTL dit ook overbrengt aan de makers van het programma."

De laatste sponsor, Heineken, heeft nog geen reactie gegeven. De Belgische zender VTM heeft laten weten niet op de commotie te willen reageren. "Wij hebben onze boodschap uitgedragen dat wij onvoorwaardelijk achter Bo staan", aldus een zegsvrouw. "We zijn heel blij dat de meeste reacties zeer positief zijn. Verder hebben we niets aan ons standpunt toe te voegen."

Negatieve reacties

Van der Gijp verkleedde zich als vrouw en stelde voortaan door het leven te gaan als 'Renate'. Derksen verklaarde op zijn beurt transgenders vreemd te vinden.

Van der Gijp had zich verkleed naar aanleiding van de Belgische VTM-journalist Bo Van Spilbeeck, die vanaf vorige week door het leven gaat als vrouw. De vertoning in het sportprogramma riep veel negatieve reacties op, onder meer van sociale organisaties en politieke partijen. D66, PvdA, VVD en GroenLinks spraken eerder hun afkeuring uit over de kwestie.