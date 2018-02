'Hugh Grant schikt in afluisterzaak tegen mediabedrijf Rupert Murdoch'

Dat melden Britse media.

Grant zou maandagochtend de details van de schikking hebben vernomen.

De acteur publiceerde in 2011 een artikel over opnames die hij had gemaakt tijdens een gesprek met Paul McMullan, een journalist van News of the World.

Tijdens dit gesprek stelde McMullan dat de redactie van Daily Mail en News of the World opdracht had gegeven om illegaal telefoons af te luisteren. Vooraanstaande Britse politici zouden hiervan afweten.

Zijn verhaal genereerde enorm veel media-aandacht. Zo werden er onder meer vraagtekens gesteld bij het onderzoek naar de dood van tienermeisje Milly Dowler in 2002 en een voicemailbericht dat tijdens een van de hacks zou zijn gewist.

Afluisterschandaal

De acteur werd het gezicht van de publieke woede jegens de News Corporation van Rupert Murdoch. In september 2012 klaagde Grant News of the World aan omdat zijn telefoon zou zijn gehackt. Ook andere bekendheden als Jude Law, Sean Connery en George Michael werden genoemd in het afluisterschandaal.

Grant schikte al eerder in een rechtszaak tegen het mediabedrijf en doneerde het geld toentertijd aan Hacked Off, een organisatie die zich inzet voor strikter toezicht op de Britse schandaalpers. De advocaat van de acteur laat weten dat hij het geld van de huidige schikking wederom zal doneren aan deze organisatie.

Eerder werd al een soortgelijke zaak van actrice Sienna Miller geschikt.