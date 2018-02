Johan Derksen noemt transgendergrappen 'dapper'

Daarmee maakte de oud-voetballer een grap over Vlaamse tv-verslaggever Boudewijn van Spilbeeck, die voortaan als vrouw door het leven gaat. De in België bekende verslaggever verscheen deze week voor het eerst als vrouw op haar werk. Van Spilbeeck zat vrijdag bij De Wereld Draait Door aan tafel om haar verhaal te doen.

De grap werd door verschillende organisaties en bekende Nederlanders als misplaatst gezien. Homobelangenorganisatie COC en Transgender Netwerk Nederland riepen op tot een boycot van adverteerders. RTL liet in een reactie weten met de televisiemakers te gaan praten.

Spijt

Derksen laat maandag aan De Telegraaf weten geen spijt te hebben van de grap. Hij vindt Van Spilbeeck niet dapper. "Hij verkleedt zich als vrouw en gaat zo de hond uitlaten. Tjongejonge, wat dapper."

De analist vindt dat RTL zich niet moet bemoeien met de inhoud van het programma. "Ik sta er heel eenvoudig in: als RTL zich met de inhoud van het programma wil bemoeien, moet het bedrijf mij onmiddellijk van de buis halen."

Als Van Spillbeeck als dapper moet worden gezien, vindt Derksen dat zijn collega's dat ook zijn. "Nu de talkshowtafels overspoeld worden door hypocriete mannen en vrouwen die Nederland vertellen wat we wel en niet mogen zeggen, is een grap over een transgender minstens net zo dapper."

Wilfred Genee

Bij Evers staat op bij Radio 538 zegt Wilfred Genee dat hij probeerde nog wat verband te leggen in de uitzending, door uit te leggen dat het knap is van Van Spilbeeck om zo haar verhaal te doen. "Want ik vond het echt knap, zoals die vrouw daar zat. Ik heb Matthijs daarna ook gebeld, dat het een goed interview was."

Volgens Genee zat er echter ook iets komisch aan het gesprek. "Er zit daar toch een man met een pruik en een mannenstem."

"In mijn naaste omgeving heb ik ook mensen die hiermee (transgender zijn, red.) worstelen en ik weet hoe dat kan zijn. Maar ik heb er ook met ze over gesproken en die zeggen ook: 'je moet er om kunnen blijven lachen'", aldus de presentator.

"Er waren genoeg mensen op de hoogte hiervan (van de grap, red.) en als die allemaal vonden dat het niet kon, hadden we het gewoon niet moeten laten doorgaan. Ik denk ook: het gaat om de duiding dat je overal om moet blijven lachen. Dit is zeker niet bedoeld om mensen belachelijk te maken. Je moet altijd een knipoog kunnen blijven maken."

Genee sluit zich aan bij Derksen: als je als programmamaker niet meer zelf kan beslissen of je dergelijke dingen wil meenemen, kun je beter stoppen. "Maar het kan niet zo zijn dat je je het zwijgen laat opleggen omdat je denkt dat iets gevoelig ligt."