Wietze de Jager eerder dan verwacht terug op de radio

Luisteraars vroegen hem tijdens zijn eerste uitzending meteen of de vroege maandaguren zijn vaste werktijden zouden worden, maar daar is volgens De Jager geen sprake van. "Zie dit als wendagen. Mijn dochter had dat ook op de crèche, en ik doe dat hier bij 538."

Zijn terugkeer naar radio zorgde voor wat spanning bij de presentator. Hij vertelde zijn luisteraars dat hij heel lang heeft moeten nadenken over wat hij na alle ophef zou zeggen bij zijn rentree. "En ik kan je zeggen: ik weet het nog steeds niet. Ik kan wel zeggen dat ik echt super gespannen ben op dit moment. Mijn moeder zei altijd: heb het erover, dan is het weg. Nou ik kan je vertellen mams: dat is dus niet het geval."

De Jager vormde lange tijd een radioduo met Mattie Valk bij Qmusic, maar de twee gingen met ruzie uit elkaar. De Jager is sinds kort te zien als presentator op SBS6, maar liet weten erg terug te verlangen naar het radiomaken.