Wie is de Mol?-terugblik: Vincent Vianen hekelt 'suffe opdrachten'

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de vierde aflevering.

"Ik mis een beetje de actie in dit seizoen. Vorige seizoenen moesten ze uit helikopters schieten en waren er spannende lasergames, maar tot nu toe vind ik het een beetje suffe opdrachten", vertelt Vianen over de aflevering die zaterdag 2,4 miljoen kijkers trok.

"Ze zijn allemaal erg gehaaid, maar niet arrogant. Ik vind het een goeie groep, ze weten zich allemaal erg verdacht te maken."

De choreograaf, die bij het grote publiek bekend werd door So You Think You Can Dance, zat in 2017 in Wie is de Mol?. Hij was toentertijd de eerste afvaller. In zijn seizoen won Sanne Wallis de Vries, was Thomas Cammaert de mol en verloor Jochem van Gelder. Vianen vertelt aan NU.nl dat hij met 'zijn' seizoen ook in een Wie is de Mol?-poule zit, waarin iedereen punten moet inzetten op wie zij verdenken als mol. "En ik heb al mijn punten nog!"

Waar het op Twitter zaterdagavond vooral over ging, was het woordenspel. Van bovenaf zagen Molloten (fans van het programma, red.) de tekst 'Stine (Jensen, red.) is de mol' staan. Vianen weet nog niet goed wat hij met die eventuele hint aan moet. "Ik vind Stine er sowieso verdacht uit zien, maar ik twijfel over deze tekst. Ik kan me niet voorstellen dat de programma-makers zo'n overduidelijke hint expres in beeld brengen. Dat doe je toch niet?"

Het woordenspel met de eventuele hint over de mol erin:

Wie speelt er vals spel?

"Iedereen doet dit seizoen sneaky, maar op z'n eigen manier. Het moment waarop Olcay (Gulsen, red.) het penningmeesterschap ineens vrij snel over gaf aan Ruben (Hein, red.) vond ik heel vreemd, zij waren deze aflevering volgens mij heel vals bezig. Ze zijn allebei wel gewiekst. Er zit meer achter hen dan wij denken en weten."

Wie is er te eerlijk?

"Jan (Versteegh, red.), dat zie ik door zijn gedrag. Hij komt heel eerlijk over. Het moment waarop bekend wordt of je een groen of rood scherm hebt, zie je de zenuwen echt in zijn blik. Hij is volgens mij echt een open boek."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Dat vind ik lastig te zeggen, maar ik denk Jan. Hij probeert bij iedereen informatie te krijgen, maar misschien wordt hij wel voor de gek gehouden en krijgt hij valse informatie binnen."

Wie is de Mol?

"Ruben, hij is echt mijn nummer één verdachte. Ik twijfel er wel soms aan, omdat iedereen zo verdacht doet. Stine oogt gewoon verdacht, Simone (Weimans, red.) vind ik moeilijk te lezen en het moment waarop Olcay haar penningmeesterschap over gaf, blijf ik vreemd vinden."



"Toch blijf ik bij Ruben, je eerste indruk bij de eerste aflevering is heel belangrijk. En bij hem had ik gelijk het idee dat hij het zou kunnen zijn, dus daar blijf ik nu bij."