RTL gaat analisten Voetbal Inside aanspreken op 'transgendergrap'

"De mannen krijgen van RTL alle ruimte om hun kijk op voetbal en de samenleving te geven", stelt een woordvoerder. "Dat betekent echter niet dat je van alles een grap moet maken. We zullen de uitzending van afgelopen vrijdag meenemen in de eerstvolgende bespreking."

Eerder zag RTL geen reden om in te grijpen na 'grappen' van René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee over homo's die ook veel boze reacties genereerden. Zo werd aan tafel in het programma een keer geroepen dat homo’s niet moeten voetballen maar kapper moeten worden en lieten de drie mannen zich laatdunkend uit over het homohuwelijk.

RTL beriep zich tot nu toe op het standpunt dat Voetbal Inside "ongenuanceerd, lomp en controversieel is, maar dat er geen grenzen worden overschreden."

'Renate'

Van der Gijp maakte in de uitzending van vrijdag spottend bekend voortaan als 'Renate' door het leven te gaan. Daarna verscheen hij met een pruik.

Daarmee maakte de oud-voetballer een 'grap' over Van Spilbeeck. De in België bekende verslaggever verscheen deze week als vrouw op haar werk.

Vooral Johan Derksen had veel plezier om de act van Van der Gijp. "We moeten niet net doen alsof dit normaal is", stelde hij. "Maar iedere gek heeft zijn gebrek."

In december stelden hoofdsponsoren Heineken en Gillette met RTL in gesprek te gaan over het programma. Heineken vond sommige opmerkingen "niet oké" en Gillette stelde "geen enkele boodschap goed te keuren die mensen raakt vanwege huidskleur, gender, denkbeelden of seksuele oriëntatie". Maar de twee bedrijven besloten zich uiteindelijk toch niet terug te trekken als sponsor.

Homobelangenorganisaties COC en TNT eisten zaterdag in een reactie dat de sponsoren van het programma nu wel hun samenwerking met RTL zouden opzeggen. Ook de PvdA sloot zich zondag bij deze oproep aan. De sponsoren waren zondag niet voor commentaar bereikbaar.