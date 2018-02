Wietze de Jager gaat bij Radio 538 werken

Dat maakt hij via een video op Instagram bekend. In de video is te zien hoe De Jager in een doos wordt "afgeleverd" bij Radio Veronica, maar dat ze hem daar niet willen hebben. Uiteindelijk eindigt hij bij Radio 538.

De Jager krijgt vanaf maart een eigen show op de zender. Hoe het programma eruit komt te zien, is nog niet bekend. Het is het eerste radioprogramma dat de dj gaat maken sinds zijn ruzie met Mattie Valk, met wie hij jarenlang samenwerkte bij Qmusic.

"Het is fantastisch om weer radio te mogen maken", aldus De Jager in een reactie. "Wat ik ga doen voor het mooiste radiostation van Nederland laat ik binnenkort weten."

Woensdag ging het gerucht dat De Jager naar Radio Veronica zou gaan, nadat hij een video plaatste waarin hij samen met Talpa Radio-producent Chris Bergström te zien is.

Pakket

In die video kruipt de dj en presentator in een groot pakket, dat door Bergström wordt gebracht naar het gebouw waar Talpa Radio huist. In de video die De Jager donderdag deelde, is te zien dat hij in het pakket wordt "afgeleverd" bij Radio Veronica.

Samen met Valk presenteerde De Jager de Mattie & Wietze-show op Qmusic. In augustus maakte de dj bekend Qmusic te verlaten na zijn ruzie met Mattie Valk. De twee zouden het niet eens zijn geworden over een overstap naar Sky Radio, waarbij Valk volgens De Jager achter zijn rug om zou hebben onderhandeld over een beter contract.