Hoofdredacteur Bild weg na ruzie met online hoofdredacteur

"Als twee mensen op werkvlak niet goed door een deur kunnen, is dat een tijdlang te handhaven door compromissen te sluiten. Dat was het geval in 2017. Nu heeft mijn bereidheid om compromissen te sluiten een grens bereikt", schrijft Koch in een e-mail aan de redactie.

Koch was pas twee jaar hoofdredacteur. Ze verlaat het bedrijf naar eigen zeggen met een lach. Het is nog niet duidelijk wat Koch nu gaat doen.

De 40-jarige Koch was de eerste vrouw die aan het roer stond van de in Duitsland zeer invloedrijke Bild-Zeitung die een dagelijkse oplage heeft van anderhalf miljoen kranten. Reichelt is daarnaast ook algemeen hoofdredacteur van het Bild-imperium.