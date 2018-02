Michael van der Plas wil verder met realityserie zonder Barbie

Van der Plas was jarenlang samen met zijn ex-vrouw te zien in een reeks opeenvolgende realityseries. De Jong zei enkele maanden geleden niet meer met RTL, waar de series werden uitgezonden, te willen samenwerken. In januari deed ze een zelfmoordpoging.

"Samantha heeft zelf de keus gemaakt om uit dit wereldje te stappen. Dat kan ik ook goed begrijpen, na wat ze allemaal heeft meegemaakt."

Van der Plas overweegt nu samen met zijn zakenpartner Bianca verder te gaan met realitytelevisie. "Het zou geweldig zijn. Bianca en ik maken zoveel mee. Het klinkt wel leuk, Michael en Bianca gaan door", aldus de realityster in gesprek met De Telegraaf.

''Het avontuur blijft mij trekken. We maken zulke leuke dingen mee in Spanje en nu ook in Oostenrijk. Er komen veel BN'ers in de zaak, het is altijd een dolle boel. Momenteel zijn we aan het kijken welke producent met ons in zee wil gaan. Er is al interesse, dus ik hoop dat we binnenkort weer kunnen draaien."