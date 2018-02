Wietze de Jager hint op radioprogramma bij Veronica

De Jager, die momenteel bij SBS6 Shownieuws te zien is als presentator, deelde woensdag een video op zijn Instagram-account waarin hij samen met Talpa Radio-producent Chris Bergström te zien is.

In de video kruipt de dj en presentator in een groot pakket, dat door Bergström wordt gebracht naar het gebouw waar Talpa Radio huist. In een video die De Jager donderdag deelde, is te zien dat hij in het pakket wordt "afgeleverd" bij Radio Veronica. Hiermee hint De Jager erop dat hij mogelijk als dj aan de slag gaat bij de zender, waar ook Giel Beelen te horen is als presentator.

Talpa Radio laat aan NU.nl weten dat de filmpjes deel uitmaken van een reeks, waarvan het laatste filmpje morgen gedeeld zal worden. Daarin wordt bekend wat De Jager precies gaat doen.

In september liet de dj weten dat hij een contract tekende bij Radio 538, dat ook onderdeel uitmaakt van Talpa Radio. Verdere details liet hij hierover niet los.

Kriebelen

In november liet hij al weten dat hij hoopt dat hij snel weer radio gaat maken. ''Ik dacht eerst: ik ben er helemaal klaar mee'', zei hij.

''Maar het is alweer een tijdje aan het kriebelen. Tv is ook heel leuk, maar daarbij zie je ook wat je mist. Bij radio kun je alles zelf maken, je bent niet afhankelijk van camera's en een hele ploeg. Ik heb een hele korte spanningsboog. Bij radio kun je nu iets verzinnen en het vanavond uitvoeren", zei De Jager destijds.

Samen met Valk presenteerde De Jager de Mattie & Wietze-show op Qmusic. In augustus maakte de dj bekend Qmusic te verlaten na zijn ruzie met Mattie Valk. De twee zouden het niet eens zijn geworden over een overstap naar Sky Radio, waarbij Valk volgens De Jager achter zijn rug om zou hebben onderhandeld over een beter contract.