Limburgse regionale omroep L1 terecht beboet om sponsoring

Het Commissariaat voor de Media legde L1 in 2015 in totaal 275.500 euro aan boetes op omdat in acht programma's verkapte reclame werd gemaakt volgens de toezichthouder. Dat bedrag werd later verlaagd tot 239.000 euro. Maar verdere verlaging zit er wat de rechter betreft niet in.

Tegen de helft van de boetes maakte de omroep bezwaar, omdat sponsoring bij educatieve of culturele programma's onder strikte voorwaarden wel is toegestaan. Het ging bijvoorbeeld om drie gezondheidsprogramma's die waren gesponsord door ziekenhuizen. Volgens de toezichthouder gingen ze over "diensten en producten van zorginstellingen" en dan is sponsoring niet toegestaan.

De omroep nam ook, tegen de regels in, geld aan van het Bonnefantenmuseum, voor een programma over kunst die daar te zien is. Het ging slechts om 375 euro per aflevering, maar het mag niet, oordeelt de rechter.