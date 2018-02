Feyenoord-PSV best bekeken bekerwedstrijd ooit op FOX Sports

De betaalzender zette drie zenders in om de wedstrijd in beeld te brengen. Op kanaal 1 was de wedstrijd live te volgen, waar gemiddeld 616.000 kijkers op afstemden. Op kanaal 3, waar een uitgebreide voorbeschouwing te zien was, keken er tegelijkertijd nog eens 143.000 liefhebbers.

Op kanaal 5 kon meegekeken worden met Steven Berghuis, die de zogenoemde ‘player cam’ op zich gericht had. Dat leverde 6.000 kijkers op. Via de app van Fox Sports keken daarnaast gemiddeld 20.000 mensen naar de kwartfinale in het bekertoernooi.

Marktaandeel

De bekeravond was goed voor 10 procent marktaandeel, waarmee het voor FOX Sports het hoogste marktaandeel op een doordeweekse dag was op prime time.

Eerder op de avond stond de kwartfinale tussen AZ en PEC Zwolle op het programma (4-1). Daar keken gemiddeld 147.000 belangstellenden naar.