Lach Máxima in LuckyTV 'per ongeluk' ontdekt door Sander van de Pavert

"Toen ik het eerste filmpje van Willem-Alexander aan het opnemen was, was ik een stukje aan het terugkijken. Ik hoorde mijn eigen stemmetjes en moest daar om lachen. Als ik hard moet lachen dan ga ik zo hinniken", aldus Van de Pavert in gesprek met Opzij.

"Ik had dat per ongeluk opgenomen. Ik hoorde Máxima zo praten en dan hihihi. Toen dacht ik: wow!."

Zijn populaire sketches rondom het koninklijk koppel ontstonden in 2013 rond de kroning. Het interview van RTL en NOS met Máxima en Willem-Alexander was destijds het moment dat de televisiemaker het gevoel had er iets mee te moeten doen.

"Er werd weinig gezegd, het voelde alsof ik er een stem onder moest zetten. Ik zit dan naar het fragment te kijken met een microfoon voor me en dan probeer ik gewoon wat uit. Bij Willem bleek dat Haagse accent goed te werken. De stem van Máxima is eigenlijk gewoon een overdrijving van haar eigen stem."