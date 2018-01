NCRV zendt eerbetoon uit aan overleden dominee Nico ter Linden

In de uitzending worden diverse gedenkwaardige tv-momenten uit de lange en succesvolle carrière van de vrijzinnige prediker getoond.

De gepensioneerde voorganger was vanaf 1975 bijna twintig jaar de predikant van de protestantse Westerkerk in Amsterdam. Naast voorganger was Ter Linden ook schrijver van meerdere boeken en was hij columnist van dagblad Trouw. Ook maakte hij het televisieprogramma Op verhaal komen in de Wester voor de NCRV.

Ter Linden was de jongere broer van dominee Carel ter Linden (84). Ter Linden was predikant van de Kloosterkerk in Den Haag en daarmee feitelijk huispredikant van het Koninklijk Huis.