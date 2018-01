Ilja Gort maakt nieuw programma over wijn

In Gorts Wijnkwartier beantwoordt Gort vragen van de kijker over wijn, zoals of kurk beter is dan een schroefdop en of witte wijn beter past bij vis.

Hiervoor bezoekt hij bevriende wijnboeren of stelt hij de vraag aan zijn keldermeester.

Eerder maakte de wijnboer onder meer Gort over de Grens, waarin hij in Italië op zoek ging naar het geheim achter 'la dolce vita' (het zoete leven).

Gorts Wijnkwartier is vanaf vrijdag 16 februari te zien op NPO 2 om 19.15 uur.