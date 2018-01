Bachelor Robbert kiest Naddja tot 'winnaar' van programma

"Vanaf dag 1 was het die vonk tussen ons", aldus Jonkheer tegen de vrouw die hij uitkoos.

"Je laat me altijd lachen en als je bij me bent vergeet ik even waar we zijn." Hij gaf haar ook een ring, "als een teken dat hij de relatie als serieus ziet".

In totaal deden twintig vrijgezelle vrouwen mee aan het programma. In de laatste aflevering moest de vrijgezel kiezen tussen kandidaat Melanie en Naddja, met wie Jonkheer samen naar Athene was gereisd.

Voorafgaand aan het finalemoment ontmoetten beide kandidates de ouders van Jonkheer. Tijdens de meest uiteenlopende dates leerde Jonkheer de dames beter kennen en gedurende de afleveringen heeft hij afscheid genomen van degenen die het minst bij hem passen.