De Luizenmoeder trekt 2,4 miljoen kijkers

De Luizenmoeder, met in de hoofdrollen Jennifer Hoffman, Henry van Loon, Ilse Warringa, Diederik Ebbinge en Bianca Krijgsman (foto), is bezig aan een opmars.

De eerste aflevering trok twee weken geleden 844.000 mensen. Vorige week waren dat er 1,4 miljoen en zondag nog eens een miljoen meer.

De Luizenmoeder vestigde eerder ook een ander record: nooit eerder volgden zoveel mensen een tv-programma via uitgesteld kijken. Naar de eerste aflevering bijvoorbeeld keken later in de week nog eens 750.000 mensen.

In de Dag Top 25 van zondag staat het Journaal van 20.00 uur op de tweede plaats (2,3 miljoen kijkers). De eerste Zondag met Lubach na de winterstop is met 1,1 miljoen kijkers goed voor de zesde plek.

Tweede seizoen

Henry van Loon gaat ervan uit dat de serie een tweede seizoen krijgt. "Dit kan natuurlijk niet als een nachtkaars uitgaan. Ik denk dat er wel al wat in de pijpleiding zit, dat kan niet anders toch?", aldus de acteur op Radio 10.

Van Loon, die conciërge Volkert speelt, werd maandag gewekt door de vele blije reacties van zijn collega's in de Luizenmoeder-groepsapp. "Dit verwacht je niet, want dit is wel echt belachelijk. Belachelijk leuk, maar zoveel? Het is echt een hype. Het lijkt een soort van het nieuwe Debiteuren Crediteuren te zijn."

Vorige week liet hoofdrolspeelster en mede-schrijfster Ilse Warringa nog weten dat het nog niet zeker is of de serie een vervolg gaat krijgen. "We hebben genoeg inspiratie voor een tweede reeks en de eerste drie afleveringen heb ik al in het hoofd zitten. Ik heb goede hoop dat we een tweede seizoen kunnen maken", zei ze toen.

"Er is nog geen definitieve beslissing over genomen, maar er wordt zeker gesproken over een tweede seizoen van De Luizenmoeder. AVROTROS zou dat graag zien, maar er zijn meer partijen, de schrijvers, de NPO. Er moet dan weer geschreven gaan worden", zegt een woordvoerder van de omroep maandag tegen AD.