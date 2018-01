Wie is de Mol?-terugblik: Ellie Lust denkt dat de Mol onder de grond zat

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de vierde aflevering.

"In deze aflevering zit denk ik de meest teruggekeken opdracht ever", aldus Lust in gesprek met NU.nl. Naar de vierde aflevering, waar Emilio Guzman afscheid moest nemen van de groep, keken zaterdagavond 2,5 miljoen mensen. Of de uitzending daadwerkelijk het meest teruggekeken is, is nog niet bekend.

De politiewoordvoerder, die in 2016 deelnam aan het AVROTROS-programma en binnenkort te zien is in Ellie op patrouille, doelt met haar opmerkingen over "de meest teruggekeken opdracht ever" op de opdacht Niets is wat het lijkt waarin de deelnemers antwoord moeten geven op vragen en daarmee geld voor de pot, een groepsvrijstelling, of een vrijstelling voor de finale kunnen winnen.

"Dat Art vertelt dat de Mol langsliep tijdens Niets is wat het lijkt, ik weet zeker dat mensen dat gaan terugkijken. Terwijl je waarschijnlijk niet echt iets ziet, of wel tien mogelijkheden van wie het zou kunnen zijn. Ik zag zelf een rode paraplu voorbij komen, terwijl het volgens mij niet regende. Maar de Mol zou ik niet kunnen aanwijzen daardoor."

Molboekje

Lust, die in het seizoen zat dat Klaas van Kruistum de Mol was, kijkt iedere zaterdag met een "nieuw Molboekje" naar de afleveringen en schrijft alles op voor een analyse die ze doet samen met Van Kruistum, Imanuelle Grives, Viviënne van den Assem en Kim Pieters. Door haar werk bij de politie denkt Lust in scenario's.

"Wie is het sowieso niet? Dan kijk je naar hoe mensen reageren en in de opdrachten staan. Ik spreid m'n kansen nu nog, maar aan de hand van dat scenariodenken weet ik eigenlijk wel al zeker dat de mannen het dit jaar niet zijn."

De groep vindt Lust niet echt gezellig. "Ik heb er niet zoveel mee. Ze zijn allemaal heel erg individueel het spel aan het spelen, waardoor ze nooit echt samenkomen. Afgezien van wat verbondjes lijken ze niet echt met elkaar te praten."

Wie speelt er een vals spel?

"In Wie is de Mol? speelt iedereen een vals spel. Dat is eigenlijk gewoon een programmaregel. Als je meedoet moet je wel vals spelen, anders kom je niet ver. Dus je moet ervoor zorgen dat mensen jou verdacht vinden, dat ze niet weten wat ze aan je hebben. En de een is daar beter in dan de ander. Maar als ik dan iemand zou moeten noemen, zou het Stine zijn. Die houdt zich zo afzijdig en draagt te weinig bij."

Wie is er te eerlijk?

"Ruben. En dat zeg ik vooral door zijn reactie op de Rode draad-opdracht. Zijn reactie was daar zo oprecht emotioneel. Je zag dat hij het echt heel erg eng vond en hem later ook nog huilen. Ik denk niet dat hij er toe in staat is de Mol te zijn."

Wie valt het meeste op?

"Deze aflevering zeker Loes. Haar reactie bij Niets is wat het lijkt, toen Art zei dat de Mol was langsgelopen, was zo opvallend. Ze toonde in haar reactie zoveel ongemak. Alsof ze bang was dat ze was betrapt, of alsof ze ineens door had dat ze iets gezien had. Als Mol ben je altijd bang dat je ontdekt wordt, dus dat zou die reactie kunnen verklaren. Maar het zou ook nog zo kunnen zijn dat ze de vrijstelling voor de finale, die Art beloofde maar waar we niets meer over hoorden, heeft gehaald. Nu ik dit zo zeg denk ik: het was natuurlijk geen echte vrijstelling voor de finale, maar degene die de Mol heeft gezien, haalt sowieso de finale."

"Als ik naar alle afleveringen kijk, zou ik Olcay ook nog willen noemen als opvallend. En dat bedoel ik dan positief. De eerste afleveringen vond ik haar echt een beetje een pain in the ass met haar opmerkingen over hoe mensen zich kleden en haar manier van doen. Maar ik ga haar steeds sympathieker vinden. Ik vind haar echt een leuk mens. Ik denk dat als ik samen met haar in het seizoen had gezeten, ik wel een verbondje met haar was gestart."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Niemand. We hebben nog zes afleveringen en nog zes kandidaten. Dus we gaan te hard. Er moet één aflevering en misschien wel twee afleveringen zijn waarbij iedereen mag blijven. Anders komen ze niet uit tot aan de finale. Dat had al opgevangen kunnen zijn door Ron die terug mocht keren, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. En ze hadden bij Niets is wat het lijkt een groepsvrijstelling kunnen winnen, maar die kwam er ook niet. Dus volgende week gaat er niemand uit."

Wie is de Mol?

"Ik zat een tijdje op Simone, maar zeker deze week heb ik haar echt een kandidaat zien worden. Dat heb je soms, dat je mensen op een bepaalde manier mee ziet doen, of reageren en je denkt: nou dan ben jij het in ieder geval niet. Dat heb ik nu met Simone."

"Stine is volgens mij de Mol. Een Mol wil altijd onder de grond, of bij de grond en in de opdrachten waar zich dingen in de lucht afspelen, waar er nu toch al twee van zijn geweest, gaat zij niet de hoogte in. Deze aflevering zat ze in de tunnel onder de grond, daar hoort een Mol. En dat ze ineens een polsblessure had bij de opdracht met het ziplinen was ook opvallend."

"Loes komt bij haar in de finale, ook omdat ik haar nu nog een potentiële Mol vindt. En dan komt Ruben erbij, want hij heeft een verbondje met haar en ik denk dat zij haar informatie wel met hem gaat delen. Dus ik voorzie een finale met Loes, Ruben en Stine."