Gerard Ekdom winnaar van de Gouden RadioRing

De andere genomineerden waren De Staat van Stasse van Stefan Stasse, Somertijd van Rob van Someren, Kaj van Kaj van der Ree en de ochtendshow van Qmusic met Mattie Valk, Fien Vermeulen en Igmar Felicia.

"Ik had het niet verwacht. Totaal niet", zei Ekdom bij het in ontvangst nemen van zijn prijs. "Ik was ontzettend zenuwachtig voor deze avond. Ik dacht dat Rob van Someren 'm absoluut zou pakken."

De 39-jarige Ekdom, die de prijs in 2011 en 2012 ook al kreeg, won ook nog de Zilveren RadioSter voor beste radioman. "Deze zag ik niet aankomen. Dat klinkt misschien gek, maar je bent zo geconcentreerd op die RadioRing, dat je dan zomaar die ster vergeet."

Radiovrouw

In de categorie beste radiovrouw van het jaar won Annemieke Schollaardt het van Eva Koreman, die vorig jaar tot winnares werd uitgeroepen, en Fien Vermeulen. Roosmarijn Reijmer kreeg de Marconi Impact Award vanwege haar strijd om meer vrouwen een stem te geven op de radio.



Het was de twaalfde keer dat de radioprijzen werden uitgereikt. Het gala vond plaats in Theater Gooiland in Hilversum.