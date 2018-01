Gerard Timmer stapt over van BNNVARA naar NOS

"Met Gerard Timmer krijgt de NOS een algemeen directeur die de snel veranderende mediawereld als geen ander kent en gewend is om over grenzen heen te kijken. Gerard is een sterke en toegankelijke leider die mensen aan zich weet te binden en kan inspireren tot vernieuwing", laat Johan van der Werf, voorzitter van de Raad van Toezicht van de NOS, donderdag in een persbericht weten.

Timmer richtte in 1997 omroep BNN op met onder anderen Bart de Graaff en was daar tot 2006 voorzitter. Hij werkte daarna kort bij SBS en werd daarna directeur televisie bij de Nederlandse Publieke Omroep. In 2014 begon hij in zijn huidige functie.

De 49-jarige Timmer volgt Jan de Jong op, die directeur van voetbalclub Feyenoord is geworden. Timmer gaat het niet in zijn eentje doen, zakelijk directeur Geert Hoffman completeert de directie.

'Hart van de journalistiek'

"De NOS is een prachtige organisatie, het hart van de journalistiek van Nederland, een betrouwbaar baken", aldus Timmer in hetzelfde persbericht.

"Ik kijk er enorm naar uit om met mijn toekomstige NOS-collega's verder te bouwen aan de kracht van deze omroep en de betekenis daarvan voor iedere Nederlander."