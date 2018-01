Drummer The Roots aangeklaagd om discriminatie bij talkshow Jimmy Fallon

Kurt Decker en Michael Ciminto schrijven in hun aanklacht dat ze, zonder dat ze daarom vroegen, een racistisch en hatelijk bericht ontvingen van een andere medewerker tijdens het opnemen van The Tonight Show. Datzelfde bericht zou ook naar The Roots-bassist Mark Kelley zijn gestuurd. Decker en Ciminto zouden meteen melding hebben gemaakt van het bericht bij omroep NBC.

Na het ontvangen van het bericht werden de twee mannen geschorst en later ontslagen, zo melden ze in hun aanklacht. Questlove zou hebben geëist dat alle blanke medewerkers die bij het incident betrokken waren, werden ontslagen. Voor Kelley, die Afro-Amerikaans is, eiste hij dat niet.

Questlove laat in een verklaring aan onder andere The Guardian weten dat het verhaal "absurd" is. "Racisme is een probleem en bestaat op heel veel plekken op de wereld. Dat deze mannen zeggen slachtoffer te zijn geworden van racisme is niet alleen respectloos naar Questlove en de andere bandleden, maar naar iedereen die op dagelijke basis racisme meemaakt."

NBC benadrukt dat het ontslag van Decker en Ciminto geheel buiten Questlove om is gegaan. De omroep zegt zelf het besluit te hebben genomen niet meer met de mannen te willen werken.