Yolanthe Sneijder-Cabau en Johnny de Mol presenteren nieuwe talentshow RTL

Het wordt de eerste keer dat De Mol en Sneijder-Cabau samen een programma gaan presenteren.

In The Talent Project worden geselecteerde talenten in honderd dagen opgeleid, waarna ze een tweede auditie doen voor jury en publiek.

De zangers en zangeressen krijgen hulp, coaching en begeleiding van professionals. In de afleveringen ziet de kijker hoe ze het doen.

The Talent Project verschijnt in het najaar op televisie. Wie de juryleden zijn, is nog niet bekend.