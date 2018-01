Humberto Tan vergelijkt strijd om kijkers met gevecht Rico Verhoeven

Dat zijn programma tegenwoordig minder kijkers trekt, vergelijkt Tan met het laatste gevecht van Rico Verhoeven, dat de kickbokser heeft gewonnnen.

"Na die eerste ronde, toen hij flink wat klappen kreeg, dacht hij echt niet: weet je wat? Ik stap de ring maar uit. Nee, hij ging door. Tot en met de vijfde ronde."

De 52-jarige Tan zegt in gesprek met Panorama dat "opgeven geen optie is" in de strijd om kijkers te vergaren. "Ook al wankel je. Natuurlijk, je hebt geen garantie dat je uiteindelijk wint. Helemaal niet zelfs. Maar je moet wel blijven staan, doorgaan en proberen om jezelf te verbeteren."

Excuses

Het programma kreeg onder meer het commentaar dat er vaak dezelfde gasten en RTL-gezichten in te zien zijn. "Ik kan wel allerlei excuses aandragen, maar het ligt altijd aan jezelf", zegt Tan hierover. "Dus ook aan mij. Het is daarom aan mij om keihard te werken en om te kijken hoe we het tij kunnen keren."

Tan kreeg de laatste maanden kritiek, ook vanwege zijn vermeende affaire met nieuwslezeres Dionne Stax, waar nooit bevestiging van is geweest. Desondanks "blijft hij rustig". "Omdat imagoschade, prestigeverlies of kijkcijferverlies totaal niet opwegen tegen het verlies van mensen, zoals in mijn geval het wegvallen van twee broers en mijn moeder in korte tijd. Dat is mijn relativeringsvermogen, daarom blijf ik kalm."