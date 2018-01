Kleine opleving 3FM door Serious Request 2017

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het echter een verlies van 2,6 procentpunt, zo blijkt uit een nieuwe publicatie van het Nationaal Luisteronderzoek.

NPO Radio 2 is dankzij de Top 2000 weer de onbetwiste marktleider in december met een aandeel van bijna 16 procent, een record voor de zender. Vorige week liet Radio 2 al weten dat de Top 2000 dit jaar 11,3 miljoen mensen had bereikt, zo'n 800.000 mensen meer dan vorig jaar.

Voor Sky Radio was 2017 de beste kerst in veertien jaar tijd, zo laat Talpa Radio weten. Het station, dat in december traditiegetrouw alleen kerstmuziek draait, behaalde een record marktaandeel van 10,6 procent.

Radio 10 zat in de periode november-december opnieuw in de lift. De zender pakte het hoogste aandeel in deze meetperiode in zestien jaar tijd met een aandeel van 7,8 procent.