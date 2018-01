Schrijver omstreden boek over Donald Trump in College Tour

Dat heeft Twan Huys maandag bekendgemaakt in De wereled draait door. Choreograaf Hans van Manen is ook te gast in het NTR-programma.

Het boek van Wolff dat eerder deze maand uitkwam, deed veel stof opwaaien. Hij voerde gesprekken met talloze medewerkers van het Witte Huis. De journalist zegt ook met Trump te hebben gesproken, maar dat wordt ontkend door Trump.

Hij maakte eerder een biografie over Rupert Murdoch en schrijft voor onder meer de Amerikaanse krant USA Today en het filmblad The Hollywood Reporter. Het interview dat Twan Huys met Wolff heeft wordt op 26 februari uitgezonden.

De 85-jarige Van Manen is de vaste choreograaf Nationale Ballet. Hij werd benoemd tot Commandeur des Arts et des Lettres, de hoogste Franse culturele onderscheiding. Het interview met de choreograaf is op 11 februari te zien op NPO2.