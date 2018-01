Spuiten en Slikken keert terug als liveshow

Vorig seizoen werd Spuiten en Slikken zonder studio en publiek gemaakt. De makers hebben dat nu teruggedraaid. Gwen van Poorten is de nieuwe gastvrouw en als vanouds komen er spraakmakende gasten en deskundigen langs op het gebied van seks en drugs. Kijkers kunnen vragen stellen over drugsgebruik en seksuele voorkeuren of ongemakken.

"Onze achterban mag flink van zich laten horen tijdens de live-uitzending", aldus Van Poorten. "De nieuwe setting in combinatie met interactie op social media vind ik heel tof. We gaan televisie maken samen met onze kijkers! Hoe vet is dat? Ooit begon ik achter de bar bij Spuiten en Slikken en nu zit ik zelf achter de desk om met interessante gasten te praten."

Emma Wortelboer, Jurre Geluk en Sahil Amar Aïssa zijn dit seizoen de co-presentatoren. Het nieuwe seizoen van Spuiten en Slikken begint op 30 januari.