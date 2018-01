Soof de serie start met 1,1 miljoen kijkers

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Met de 1,1 miljoen kijkers nam Soof: een nieuw begin, waarin Soof (Lies Visschedijk) haar leven vervolgt als gescheiden vrouw van Kasper (Fedja van Huêt) en hij weer bij hen in huis op zolder komt wonen als zijn mancave onbewoonbaar is verklaard, de achtste plaats in de top25 van zondag.

Het zevende seizoen van Moordvrouw begon met evenveel kijkers.

Klassieker

De eerste plaats als best bekeken programma van de zondag was Studio Sport Eredivisie, waar ruim aandacht was voor de voetbalklassieker Ajax-Feyenoord. Om 19.00 uur stemden 2,6 miljoen mensen af op de NOS. De top drie werd gecomplementeerd door het NOS Journaal en de NPO-serie De Luizenmoeder.

De tweede aflevering van de serie, waarin Jennifer Hoffman op een basisschool aangewezen wordt als luizenmoeder, werd door bijna 1,4 miljoen mensen bekeken.

De serie trok 600.000 kijkers meer dan de eerste aflevering, die vorige week werd uitgezonden.

Eigen ervaringen

Over het succes van De Luizenmoeder sprak Ilse Warringa, die de rol van juf Ank vertolkt en ook meeschreef aan het script van de serie, dat er uit eigen ervaringen is geput. "Het idee is al zo'n zes jaar oud. In die tijd gingen mijn kinderen naar de basisschool, dus veel situaties komen uit mijn eigen praktijk. We zijn deze schoolsituaties op papier gaan zetten en zo'n 2,5 jaar geleden kregen we van AVROTROS groen licht om de serie te gaan maken."

De kijkcijfers verbazen de actrice. "Ongelooflijk hoeveel mensen er hebben gekeken, dat hadden we een week geleden niet kunnen denken. Velen herkennen Juf Ank uit hun eigen leven. Heel wat mensen hebben me al gezegd: Wij hebben ook een Juf Ank op school!", vertelt Warringa.