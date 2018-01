Wie is de Mol-terugblik: Thomas Cammaert zag iets te veel eerlijkheid

Let op: dit artikel bevat spoilers voor de derde aflevering.

"Het is heel raar kijken dit seizoen", zegt Cammaert, die in het vorige seizoen de rol van Mol vertolkte, tegen NU.nl. "Dit seizoen voelt als een mooie, maar ook zure appel. Als je ex een nieuwe vriend of vriendin heeft. De kandidaten die op dezelfde manier gepresenteerd worden, de persfoto's, de opdrachten: het geeft een dubbel gevoel."

"Ik geniet er heerlijk van, maar krijg ook een gevoel van weemoed en melancholie. Het was zó leuk om te doen, echt een van de vetste dingen die ik heb meegemaakt. Ik wil graag nog een keer mee, al is het maar om de waterflesjes te dragen of om het zweet bij de kandidaten te deppen."

Harde keuzes

De groep van dit jaar vindt de acteur "hard". "Ik merk dat ze elkaar niet vertrouwen, het motto 'trust nobody' hebben ze echt ter harte genomen."

Het feit dat de kandidaten verspreid over vijf landen het spel begonnen, heeft daarbij niet geholpen zegt de Soldaat van Oranje-acteur. "Het is ook lastig om een band te krijgen met elkaar. Dat hadden wij wel, omdat onze groep samen aan het spel begon. Je merkt in dit seizoen dat er hierdoor harde keuzes worden gemaakt, zoals Ron (Boszhard, red.) die in de tweede aflevering kon terugkomen, maar wat door de groep werd tegengehouden. Wat ik snap hoor, ik zou die beslissing ook gemaakt hebben."

Cammaert vindt de groep "mysterieus", vertelt hij. "Mede door het groepsgevoel dat er nog niet is. Stine (Jensen, red.) vind ik raar, en ook Simone (Weimans, red.) vind ik een boek dat je niet kunt lezen. Het zal tot het laatst onduidelijk blijven wie de Mol is."

Wie speelt er een vals spel?

Volgens de acteur is hier niet één kandidaat voor aan te wijzen. "De afgelopen seizoenen willen meer mensen zich verdacht maken, om verwarring te zaaien. Dat was in de eerste series niet: toen had je gewoon één Mol en negen kandidaten. De laatste paar seizoenen is het meer dat er zeven, acht Mollen zijn en dat deze kandidaten een poging doen om zich verdacht te maken. Er is niemand die 100 procent voor het geld gaat, niemand zit blanco in dit spel."



Wie is er te eerlijk?

Dat is volgens Cammaert Bella (Hay, red.), de kandidaat die zaterdag een rood scherm te zien kreeg en het spel moest verlaten. "Ze heeft het iets te eerlijk en oprecht gespeeld. Ze is leuk, lief en een flapuit, maar was daardoor ook niet verdacht voor anderen. Ook omdat ze de joker niet inzette. Vervolgens gebeurde het allerergste dat er kan gebeuren: ze vloog er uit nadat ze geen joker inzette."

Wat viel jou het meeste op?

"Dat ik het een harde groep vind, en dat het zo hard gespeeld wordt. Maar dat vind ik juist heerlijk, niemand zit te wachten op een kumbaya-groep die met zijn allen om het kampvuur zitten. Daarom vond ik het ook zo leuk om de Mol te spelen: lekker de boel saboteren. Ook vond ik Loes (Haverkort, red.) opvallend doen: ze was ineens aanwezig en bondjes aan het smeden."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Moeilijke vraag, dat weet ik echt niet. Misschien Simone omdat ze nu geen partner meer heeft en ze blijkbaar ook niet op de goede Mol zat. Maar misschien is ze wel zelf de Mol."

Wie is de mol?

"Emilio (Guzman, red.) blijf ik verdacht vinden. Omdat hij nog niet heel opvallend is en ik denk dat de Mol zich in de eerste afleveringen op de achtergrond houdt en sneaky dingen fout doet. Hij is betrokken bij acties die misgaan, maar niet op een opvallende wijze. Dat was mijn tactiek vorig jaar ook. Ruben (Hein, red.) vind ik ook een beetje verdacht. Die doet een beetje warrig, alsof hij overal bij betrokken is en meehelpt, maar misschien tegelijkertijd de boel belazert."

Op sociale media blijkt dat veel mensen Olcay Gulsen verdenken, maar Cammaert hoort niet bij deze groep. "Welnee, dat zou veel te opvallend zijn. Ze zegt: ik heb geen Molboekje, maar les 1 in het spel is dat je echt een Molboekje nodig hebt. Ook de zwarte vrijstelling die ze heeft weggegeven aan Stine. Ze doet iets té verdacht."

Wel vindt Cammaert haar een van de leukere kandidaten. "Een leuk mens, fijn om haar om deze manier te leren kennen. Ze doet dingen voor de groep, maar dit kan ook een tactiek zijn om zichzelf juist verdacht te maken."