Miljoen kijkers voor speciale TV Show rond jarige prinses Margriet

De special van Ivo Niehe staat op de achtste plaats in de ranglijst van best bekeken televisieprogramma's. The Voice of Holland The Knockouts staat met 2,1 miljoen kijkers bovenaan.

In de speciale uitzending van de TV Show was onder meer een videoboodschap van koning Willem-Alexander te zien. De koning prees zijn tante voor alles wat ze heeft gedaan en met name ook haar rol binnen het koningshuis.

Willem-Alexander noemde onder meer haar warme persoonlijkheid en het feit dat ze een belangrijk persoon is in de familie en ook in zijn leven. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan dat Margriet al drie generaties van Nederlandse vorsten bijstaat: "Eerst haar moeder, toen haar zus en nu ook mij", aldus de koning.

Margriet vierde haar verjaardag in Theater Orpheus in Apeldoorn.