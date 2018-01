Dione de Graaff hoort nog steeds dat ze als vrouw niets van sport weet

In gesprek met Margriet zegt de 48-jarige presentatrice dat ze niet helemaal weet of ze bewijsdrang voelt of dat ze erg perfectionistisch is. "Ik wil in elke uitzending het beste uit mezelf halen. Maar bij televisie komt ook smaak kijken: als mensen me niet leuk vinden, vinden ze me niet leuk."

Het commentaar dat ze als vrouw niets kan weten van sport, haalt de bewijsdrang wel omhoog. "Ik zal jullie eens laten zien dat ik het wél beheers. Maar dat ze me soms niet leuk vinden, heb ik inmiddels losgelaten."

Het beeld dat Studio Sport een "mannenwereld" is, is volgens de presentatrice "beslist niet zo". "Toen ik hier kwam, zaten Annette van Trigt en Griselda Visser er ook. En nu zijn er ook veel vrouwelijke redacteuren werkzaam."