RTL vindt discussie reality-tv 'altijd noodzakelijk'

De Jong was te zien in een hele reeks RTL-series.

Een woordvoerster van RTL benadrukt dat de discussie over waar de verantwoordelijkheid van de media begint en ophoudt voortdurend dient te worden gevoerd.

"Niet alleen naar aanleiding van de recente gebeurtenissen." Of die discussie op dit moment aanleiding geeft om het beleid rond realityseries, de screening van kandidaten of de nazorg aan deelnemers aan te passen, is niet bekend.

"Wij zien het als onze taak om zorgvuldig om te gaan met de mensen die meewerken aan onze programma's. Dat is een wisselwerking tussen de kandidaten, de producent en ons. Daar worden veelvuldig gesprekken over gevoerd met alle betrokkenen."

Kritisch

Juist De Jong liet zich onlangs zeer kritisch uit over de manier waarop RTL met haar was omgegaan.

"We hebben onlangs, naar aanleiding van de door haar geuite onvrede, nog een goed gesprek gehad met Samantha over onder meer haar welzijn", laat de woordvoerster van de zender weten.

RTL meldt tevens heel erg te zijn geschrokken van de situatie rond De Jong. De Haagse werd afgelopen vrijdag, naar dinsdag bleek na overmatig drugsgebruik, met spoed opgenomen in een ziekenhuis.

"We hebben op dit moment contact met de familie en hebben hen onze hulp aangeboden. We hopen dat Samantha en de familie de rust krijgen om zich te richten op haar herstel. Uiteraard wensen we Samantha daar alle sterkte bij."