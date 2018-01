Julio Poch en gezin dinsdagavond te gast in talkshow Jinek

Poch (65) zat acht jaar lang in voorarrest in Argentinië op verdenking van betrokkenheid bij de zogenoemde vluchten des doods.

Hierbij werden tegenstanders van het dictatoriale bewind in Argentinië uit een vliegtuig of helikopter in de Río de la Plata of de Atlantische Oceaan gegooid.

Vrijgesproken

Op 29 november werd Poch vrijgesproken en keerde hij terug naar zijn vrouw Grethe, dochters Mariana en Alejandra, zoon Andy en kleinkinderen in Nederland. Het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops, dat Poch jarenlang bijstond, is ook in de studio aanwezig.

Jinek begint om 23.00 uur op NPO 1.