Nadia Moussaid repeteert potentiële discussies eigen talkshow

"Ik heb zulke goede redacteuren. Acteurs zou je bijna kunnen zeggen, die weten de situatie echt goed neer te zetten en mij te confronteren", zegt de 33-jarige Moussaid in een interview in de VARA Gids.

"De man die het gesprek met Edwin (Wagensveld, red.) van Pegida heeft voorbereid heet Jeroen. Ik weet nog dat we de doorloop hadden en hij de heftigste situaties voorbij liet komen. Ik kon bijna niet geloven dat hij het speelde, zó overtuigend was hij. Dat is voor mij heel erg fijn."

'Blijven'

Van De Nieuwe Maan worden twee keer negen afleveringen worden gemaakt. De reeks, die op 7 januari van start ging, wordt afgewisseld met een programma van Tijs van de Brink.

Over haar doel is Moussaid duidelijk: "We willen echt knokken voor dit programma. De komende tijd gaan we laten zien hoe belangrijk De nieuwe maan is, en hoe onderscheidend van de rest van het aanbod. We willen dat het programma blijft staan, ook ná die 18 afleveringen."