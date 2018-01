VPRO moet bijna twee ton betalen in zaak fotorolletje Srebrenica

De kantonrechter in Utrecht is van mening dat de omroep 'ernstig verwijtbaar' te werk is gegaan, schrijft Trouw maandag.

Heijendaal maakte voor het programma Argos in 1998 een reconstructie over het bestaan van een rolletje foto's die gemaakt zouden zijn tijdens de val van Srebrenica in 1995, toen ondanks de aanwezigheid van de Nederlandse militairen van Dutchbat duizenden moslimmannen werden vermoord door Bosnische Serviërs.

De belastende foto's zouden zijn gemaakt door een Nederlandse officier. Maar het rolletje is volgens Defensie tijdens het ontwikkelen onbruikbaar geworden.

In Heijendaals reconstructie wordt uiteengezet dat het rolletje tijdens het belichten wel degelijk beschadigd zou kunnen zijn, maar ook dat de lezing van Defensie rammelt. Alleen dat laatste zou uiteindelijk worden uitgezonden in de documentaire. Hierdoor werd het beeld dat Defensie een doofpot gebruikte gevoed.

Ziek melden

Heijendaal was het niet eens met de beslissing, maar ging akkoord. In 2015, twintig jaar na de val van Srebrenica, zou de reconstructie wel in zijn totaliteit worden uitgezonden. Uiteindelijk gebeurde dit niet, waardoor Heijendaal zich genoodzaakt voelde zijn naam als samensteller van de reconstructie te schrappen en zich ziek te melden.

Volgens Argos-hoofdredacteur Kees van den Bosch was de volledige reconstructie journalistiek gezien niet belangrijk genoeg. Daarnaast stelt Van den Bosch dat in de oorspronkelijke uitzending wel gesproken wordt over de mogelijkheid dat Defensie een fout heeft gemaakt tijdens het ontwikkelen.

De VPRO wilde Heijendaal 70.000 euro voor diens ontslag aanbieden, daarmee ging de journalist echter niet akkoord.

Heijendaals opvatting, dat ook het voor Defensie ontlastende materiaal getoond had moeten worden, wordt nu door de rechter gesteund. De vergoeding zou volgens zijn advocaat de hoogste zijn sinds het invoeren van het nieuwe arbeids- en ontslagrecht.

De VPRO en Heijendaal hebben afgesproken niet tegen de beslissing in beroep te gaan.

In een persverklaring laat de omroep weten dat zij de vaststelling dat Heijdendael in dit langlopende verschil van mening onvoldoende zorgvuldig is behandeld, betreuren.