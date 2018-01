Wie is de Mol?-terugblik: Cécile Narinx noemt kandidaten 'heel hard en fanatiek'

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de tweede aflevering.

"Ik vond het schrikken, deze aflevering. Het was spannend om allemaal te zien", zegt Narinx over de tweede aflevering die zo'n 2,5 miljoen kijkers trok.

De hoofdredactrice van Harper's Bazaar, die voor de site van het modeblad ook een nabeschouwing heeft geschreven, deed in 2016 mee met met Wie is de Mol?. Narinx wist de finale toen helaas niet te halen. In haar seizoen was Klaas van Kruistum de mol en won Tim Hofman het prijzengeld.

"Iedereen is dit seizoen heel fanatiek en heel hard, het is erg ieder voor zich. Dat ze er met z'n allen voor hebben gekozen om Ron geen tweede kans te geven, was in ons jaar denk ik niet gebeurd. Ik denk dat uiteindelijk Rop (Verheijen, red.) en Ellie (Lust, red.) wel bij hem waren gaan zitten. Bij ons toentertijd was het misschien iets te gezellig. Ik sprak gisteren na Moltalk met wat mensen van achter de schermen en kandidaat Stine Jensen en die vertelden al dat het dit jaar geen gezelligheidreis was."

Heftig

Volgens Narinx zat er een "classic Wie is De Mol?-opdracht" in de afgelopen aflevering. "Bij zo'n opdracht op de markt hoeft de mol niets te doen, want zoiets gaat sowieso fout. Molloten (fans van het televisieprogramma, red.) online denken dan van alles daarin te kunnen zien, maar die fouten worden gewoon per ongeluk gemaakt."

Narinx schrok ervan dat Fokke&Sukke-tekenaar Jean-Marc van Tol uit zichzelf naar huis is gegaan. "Er staan echt mensen in de rij om aan het programma mee te doen - en je krijgt voor je deelname niet eens betaald - hij mocht meedoen, maar is zelf vertrokken."

"Ik las op de site van het programma dat hij het door slaapgebrek en stress niet meer aankon en aandurfde om mee te doen. Jean-Marc wilde de test niet met opzet slecht maken, omdat hij bang was dat hij dan toch per ongeluk door zou gaan. Een dappere beslissing van hem dus om zelf te gaan. Dit laat zien dat het programma niet alleen maar leuk is, maar ook ingrijpend."

Narinx vertelt dat je van tevoren mentaal en fysiek uitgebreid wordt gestest om te zien of je de deelname aan het spel aankunt. "Het is iets wat 24/7 doorgaat: het liegen, het nadenken over de mol; je hebt geen moment rust. Wie is de Mol?-kandidaten hebben allemaal een moment gehad waarop ze dachten: nu ben ik er klaar mee.

Wie speelt er vals spel?

"Mensen die aan het begin van het programma al heel overduidelijk aan het mollen zijn, zijn het vaak niet. Dat deed Loes (Haverkort, red.) heel erg, maar Ruben (Hein, red.) deed ook zijn duit in het zakje."

Wie is er te eerlijk?

"Bella (Hay, red.). Dat is zo'n open boek en die vindt het volgens mij allemaal vooral heel erg leuk."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Statistisch gezien zou dat nu een vrouw moeten zijn, aangezien er al twee mannen uit liggen. Ik denk Stine (Jensen, red.) of Bella. Bella is overduidelijk niet de mol, staat er heel onbevangen in en is nog zo jong. Stine omdat ze waarschijnlijk, door haar achtergrond als filosoof, alles te veel overdenkt. Die raakt misschien verstrikt in haar eigen theorieën."

Wie is de mol?

"Emilio is de mol en hij belandt samen met Loes en Ruben in de finale."