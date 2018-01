Twitter-account hoofdredacteur Duitse krant Der Spiegel gehackt

Bovenaan het account van Klaus Brinkbäumer was een tweet geplaatst met een afbeelding van een Turkse vlag en van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

"Vanwege het slechte nieuws dat we tot nu toe over Turkije en Recep Tayyip Erdogan hebben gebracht en gepubliceerd, verontschuldigen we ons'', stond ongeveer twee uur lang als tekst erbij vermeld.

Der Spiegel meldde na de ontdekking dat de tweet van Brinkbäumer niet van hem afkomstig is en liet weten zich over de zaak te ontfermen. Het account was daarna tijdelijk niet bereikbaar. Het is niet bekend wie achter de hack zit.