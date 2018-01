Wendy van Dijk denkt dat typetje Ushi niet meer geaccepteerd zou worden

"Dat zou nu waarschijnlijk als discriminerend en racistisch worden gezien", zegt de 46-jarige presentatrice in Het Parool over Ushi, een naïeve Japanse journaliste die bekende sterren interviewde en zichzelf regelmatig voor gek zette.

"Indertijd heb ik er nooit commentaar op gehad, iedereen vond het leuk", gaat Van Dijk verder. "Als je een typetje speelt, vergroot je altijd uit en maak je gebruik van stereotyperingen. De laatste jaren is alles in Nederland zo moeizaam. Iedereen heeft een mening over van alles. Het debat raakt steeds meer verhard."

Ushi en Van Dijk was een van de populairste programma's van de presentatrice. Het werd uitgezonden tussen 1999 en 2002, en later kwamen nog vervolgen als Ushi & Dushi. Dushi was een forse Antiliaanse weervrouw van omroep TeleCuraçao.